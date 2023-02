Mietrecht Der Zahlenstreit um die Indexmieten

Am besten ist die Datenlage in Frankfurt. Denn dort werden Mieter und Vermieter im Fragebogen für den Mietspiegel explizit gefragt, ob Mieterhöhungen an einen Index gebunden sind. Das von der Stadt beauftragte Institut Wohnen und Umwelt (IWU) Darmstadt hat für die WirtschaftsWoche die Verbreitung der Indexmieten ausgewertet. Die Daten stammen von 2021. Insgesamt liegt der Anteil an Indexmieten demnach bei 5,8 Prozent. In Mietverträgen, die bis zu zehn Jahre laufen, sind es 7,3 Prozent. In den bereits länger laufenden Verträgen haben Vermieter und Mieter hingegen nur in 3,5 Prozent aller Fälle Indexmieten vereinbart.