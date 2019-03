Mietshäuser Wie Vermieter Häuser schenken und Steuern senken

„Um Streit unter Erben zu vermeiden, lässt sich das Mietshaus in eine Personengesellschaft einbringen“, sagt Helge Schubert, Steuerberater in der Kanzlei Rose & Partner in Hamburg. Solch ein Familienpool kann neben Immobilien auch andere Vermögenswerte bündeln. Dessen Anteile lassen sich sukzessive auf die Erben übertragen und so Freibeträge ebenfalls mehrfach. Wer aus dem Familienpool aussteigen will, kann seine Anteile zu Geld machen, ohne dass die Immobilie verkauft werden muss.