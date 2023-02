Möblierte Wohnungen Jetzt erhöht der Möblierungs-Boom den Druck auf den Mietmarkt noch mehr

In Berlin gibt es mittlerweile mehr Angebote möblierter als unmöblierter Wohnungen. Der Anteil lag im vierten Quartal 2022 bei 51 Prozent, vor vier Jahren waren es noch 13 Prozent. Nirgendwo anders gab es so einen starken Anstieg. Mit dem explodierenden Angebot möblierter Wohnungen in Berlin stiegen gleichzeitig die Preise. In nur vier Jahren verteuerten sich die Mieten um fast 90 Prozent. Die Mieten für unmöblierten Wohnraum stiegen dagegen nur um 22 Prozent – 6 Prozentpunkte weniger als in Gesamtdeutschland.