Nach elf Jahren Boom 5 Gründe, warum die Immobilienblase jetzt platzt

Die Zutaten für ein Platzen der Immobilienblase scheinen vorhanden zu sein. Schon seit einigen Jahren warnt die Bundesbank, die Preise in den Städten seien um bis zu 30 Prozent zu hoch – gemessen an fundamentalen Kriterien. Die Schweizer Großbank UBS sieht in einem Vergleich von Städten weltweit in München das größte Blasenrisiko am Immobilienmarkt, vor Toronto und Amsterdam.