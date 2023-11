Nach KTF-Urteil Die Eigenheimförderung droht zum Endlos-Drama zu werden

Doch die gibt es ausgerechnet bei der Eigenheimförderung nun wohl erst einmal nicht mehr. In einem historischen Urteil haben die Richter des Bundesverfassungsgerichts dem Sonderhaushalt der Ampelkoalition eine Absage erteilt. Karlsruhe wertet die Verschiebung ungenutzter Coronahilfen in Höhe von 60 Milliarden Euro an der Schuldenbremse vorbei in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) als „verfassungswidrig und nichtig“.