Nachfrage nach Ferienimmobilien steigt Die Sehnsucht nach dem eigenen Feriendomizil ist so groß wie selten– und so teuer

Auch der Makler Engel & Völkers verzeichnet mehr Interesse an Ferienimmobilien in Deutschland. „Die Nachfrage an der Nord- und Ostseeküste sowie in den Alpenregionen und an den süddeutschen Seen ist infolge der Coronapandemie deutlich gestiegen“, sagt Vorstandsmitglied Kai Enders. Wachsende Preise in Verkauf und Vermietung bestätigten das, zudem boome der Inlandsurlaub.



Besonders beliebt seien ruhige, abgelegene Kleinstädte und Standorte, die genug Raum für Abstand und dennoch eine gute Anbindung böten – etwa an medizinische Einrichtungen und schnelles Internet, so Enders.