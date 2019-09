Nachfrage nach Immobilien Hauskäufer werden vorsichtiger, Preise steigen langsamer

Auch Experte Möbert sieht das steigende Risiko von Fehlinvestitionen. Er empfiehlt Anlegern hohe Tilgungsraten. Grundsätzlich hänge die richtige Entscheidung für Anleger angesichts einer möglichen Blasenbildung vor allem vom grundlegenden Investitionsziel ab: „Der Eigennutzer, der sowieso kaufen möchte, tut dies in vielen Fällen vermutlich besser heute als in zwei oder vier Jahren. Es stellt sich aber auch die Frage, ob ein Kauf sich langfristig rechnet. Wer heute in einer infrastrukturschwachen Region lebt, der riskiert einen ordentlichen Preisrückgang in 20 oder 30 Jahren“, so Möberts Einschätzung. Dies sei auch bei der Anlage zu berücksichtigen. „Wer heute in Immobilien investiert, muss sich fragen, wieso diese Region in Zukunft noch attraktiv ist“, sagt Möbert. Glaube man jedoch, dass die Zuwanderung nach Deutschland weiterhin auf hohem Niveau anhalte, versprächen infrastrukturschwache Regionen vermutlich die besten risikobereinigten Renditeaussichten, sagt Möbert.