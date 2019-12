Nachhaltige Immobilienfonds „Gebäude sind schlafende Klimariesen“

Was entgegnen Sie denen, die Greenbuilding-Zertifikate für Greenwashing halten?

Es gibt diverse Anbieter von Zertifikaten und auch wir haben rund 60 Prozent unseres Portfolios zertifiziert. Bei der Fülle der Anbieter kann man schon mal den Überblick verlieren. Gleichwohl achten gewerbliche Mieter auf diese Zertifizierungen, weil die genutzten Gebäude auch in ihre Nachhaltigkeitsbeurteilung einfließen und sie damit einen Beitrag für ihre eigene Unternehmensstrategie leisten. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr komplex und Zertifikate geben eine erste Einschätzung. Sie haben daher durchaus ihre Berechtigung im Markt und im Neubau sind sie Standard. Allerdings kommt es bei Zertifikaten auf die Details an, um beurteilen zu können, ob das entsprechende Objekt einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leistet und damit Energieeffizienz anzeigt. Man muss also schon genau hinsehen und ich kann daher den Aspekt des Greenwashing nachvollziehen. Aus diesem Grund haben wir seit Kurzem unser eigenes Label, was auf unserem Nachhaltigkeits-Check basiert und in nur einer Kennzahl die Erreichung unserer „manage to green“-Strategie und damit die Erreichung der Klimaziele bis 2030 aufzeigt. Neu und damit bisher einmalig am Markt ist hierbei, dass es reale Verbräuche der Gebäude mit den Klimazielen ins Verhältnis setzt und uns so hilft, gezielt Maßnahmen abzuleiten.