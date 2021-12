Nebenkosten bei Ferienimmobilien Griechenland schlägt Spanien: Wo Ferienhäuser steuerlich günstig sind

Die Grunderwerbsteuer beträgt in dem Mittelmeerland lediglich drei Prozent. Für ihre Einnahmen aus Vermietung zahlen Eigentümer elf Prozent Steuer. Ähnlich günstig ist es in Polen. Dort fließen beim Kauf einer Ferienimmobilie zwei Prozent des Kaufpreises in die Staatskasse, die Einkommensteuer beträgt 13,5 Prozent. Sowohl in Griechenland als auch in Polen verlangen Gemeinden keine zusätzlichen eigenen Abgaben von Ferienhausbesitzern.