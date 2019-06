Netzausbau So machen Hausbesitzer Rendite mit 5G-Antennen

Vermieter dürften solche Argumente eher überzeugen. Meist wohnen sie selbst ja nicht in der Immobilie, sind also von der Strahlung – so gering sie auch sein mag – ohnehin nicht betroffen. Und ihre Mieter können sich gegen die Installation der Antennen meist nicht wehren. Solange die Grenzwerte der sogenannten „Elektrosmog-Verordnung“ eingehalten werden, haben sie keine Handhabe. Denn diese Verordnung soll gerade sicherstellen, dass es keine schädlichen Einflüsse durch elektromagnetische Felder gibt. Die Mieter können auch nicht die Miete mindern oder anderweitig gegen den Antennenbetrieb vorgehen, wenn die Grenzwerte eingehalten sind, entschied der Bundesgerichtshof schon vor einigen Jahren (VIII ZR 74/05). Um komplett auf Nummer sicher zu gehen, könnten Vermieter bei neu einziehenden Mietern explizit auf die Antenne hinweisen. In Großstädten zum Beispiel, mit häufig angespannten Mietmärkten, wird Interessenten das kaum abschrecken.