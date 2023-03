Neue Erhebung 3,1 Millionen Haushalte betroffen: „Die Mietbelastung ist dramatisch“

„Das Problem des Wohnungsmangels dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen“, warnte IMK-Forscher Dullien. „Durch gestiegene Baupreise und gestiegene Zinsen der Europäischen Zentralbank befindet sich der Wohnungsbau derzeit im freien Fall.“ Zugleich leben in Deutschland vor allem durch die Geflüchteten aus der Ukraine inzwischen fast eine Million Menschen mehr, als man es vor Corona für 2023 erwartet habe. Viele dieser Menschen dürften hier bleiben. „Da schon vor Corona Wohnraum knapp war, verschärft dies den Wohnungsmangel“, sagte Dullien.



Lesen Sie auch: Drei Grafiken: So groß ist der Mietenwahnsinn wirklich