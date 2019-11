Neue Heizung Berlins Förderung: Wenn der Kesseltausch allein nicht genug ist

Einen Effekt hatte die Ankündigung des Klimapaketes in der Heizungsbranche derweil aber bereits und dieser zeigt, „wie sensibel Anlagenbetreiber auf die bloße Ankündigung von Klimaschutzmaßnahmen im Heizungskeller reagieren“, meint ZVSHK-Chef Brammann: Die vom Verband vertretenen Betriebe hätten allein in den ersten vier Wochen nach Bekanntwerden des Klimapaketes Auftragsstornierungen in dreistelliger Millionenhöhe gemeldet. Viele warten also nun erstmal ab, was der Bund ihnen für ihre Sanierung im Heizungskeller bieten wird.