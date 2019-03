Neue Studie Immer mehr deutsche Familien verlassen die Städte

Klassischerweise ziehen junge Menschen für Studium oder den ersten Job in die Großstadt. Dort finden sie einen Partner – wenn sie nicht schon mit einem hergezogen sind – und gründen eine Familie. Für die zusätzlichen Familienmitglieder bräuchte es dann eine größere Wohnung. Weil es die jedoch nicht gibt oder sie schlicht zu teuer ist, zieht die junge Familie irgendwann ins Umland.



Das liegt neben den Preisen auch daran, dass Deutsche im Schnitt offenbar Wert auf relativ große Wohnungen legen – und die existieren in den Städten eben kaum zu erschwinglichen Preisen. So wohnen Deutsche im Schnitt auf 48 Quadratmetern pro Person. Bei Ausländern sind es nur 33 Quadratmeter. In den großen Städten dürften die absoluten Werte geringer ausfallen, das Verhältnis jedoch ähnlich sein.