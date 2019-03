Neuer Immobilienatlas In welchen Städten Verkäufer am meisten Gewinn machen

Interessant ist zudem der Blick weg von den absoluten Preisen und hin zu den Preissteigerungen. Die betrugen je nach Landkreis bis zu 50 Prozent – und das oftmals in Regionen, die beim Thema Immobilienpreise sonst nicht an vorderster Front genannt werden. So stiegen die Preise in Suhl um 48 Prozent, in Kronach um 42 Prozent und im Kyffhäuserkreis um 41 Prozent.