Unter dem Strich ist das neue Bauvertragsrecht erst zu kleinen Teilen in der Praxis angekommen. Wer bauen will, sollte sich die Vorteile für Verbraucher aber in jedem Fall sichern. Dazu kann er Baubeschreibung und Bauvertrag vor der Unterzeichnung von einem unabhängigen Gutachter prüfen lassen. In den meisten Fällen dürften die Ausgaben für diesen Gutachter ein lohnendes Investment sein.