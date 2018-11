Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Verbraucherbauvertrag und Bauträgervertrag. Da der Bauträger Grundstücke kauft und darauf in Eigenregie Immobilien errichtet – also Bauherr ist –, und ein Käufer das fertige Haus übernimmt, gilt beim Bauträgervertrag nur, was der Notar beurkundet.