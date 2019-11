Neun-Monats-Zahlen TLG Immobilien vor Fusion mit Bilanz zufrieden

Der vor einer möglichen Fusion mit dem Konkurrenten Aroundtown stehende Gewerbeimmobilienkonzern TLG Immobilien hat in den ersten neun Monaten von steigenden Mieten profitiert. Der operative Gewinn (FFO) sei von Januar bis September im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 107,7 Millionen Euro gestiegen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Berlin mit.