Neuordnung Immobilienmarkt Warum Investoren gerade jetzt Immobilien kaufen sollten

In der Welt der Konjunkturzyklen kommt es auch immer auf den richtigen Zeitpunkt an, um später einmal sagen zu können, erfolgreich gewesen zu sein. Wer wird auf dem Immobilienmarkt ein gutes Geschäft machen? Sowohl die Fakten als auch die strukturellen Bedingungen insbesondere des Wohnimmobilienmarkts lassen stark vermuten, dass es die Optimisten sein werden, die es jetzt zu handeln wagen. Pessimisten hingegen dürften später hohe Preise zahlen, um am wieder florierenden Immobilienmarkt mitzumischen.



