Nicht nur in New York Nachfrage bei Luxus-Immobilien bricht ein

Laut der Immobilienagentur Knight Frank wurden im ersten Halbjahr 2020 in der US-Finanzmetropole New York nur 41 Objekte für zehn Millionen Dollar oder mehr verkauft. Dem gegenüber stehen 137 im Vorjahr. Die Coronapandemie sorgte für Grenzschließungen und das drückte auf die Geschäftsabschlüsse. Ähnlich stark wie in New York war der Rückgang in London und Hongkong, die auf ein Minus von 68 Prozent beziehungsweise 61 Prozent kamen.