Offene Immobilienfonds „Die Käufer, die mit hohen Krediten finanziert haben, sind verschwunden“

WirtschaftsWoche: Frau Knorr, offene Immobilienfonds sind als sichere Anlage beliebt. Wie verändern Zinsanstieg, Inflation und Rezessionsangst die Lage?

Sonja Knorr: Die Fonds werden sich den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht entziehen können. Die steigenden Zinsen und die Rezession führen aktuell zu einem Einbruch im Transaktionsvolumen, also dem Kauf und Verkauf von Immobilien. Das wird zu sinkenden Immobilienpreisen führen. Da Immobilienmärkte dem wirtschaftlichen Geschehen nachlaufen, wird sich dies aber erst zeitverzögert in den Immobilienportfolios auswirken. Aktuell sind Mieteinnahmen noch der stützende Faktor, da durch die Indexierungen, also eine Anpassung an die Inflationsentwicklung, teilweise Mietsteigerungen durchgesetzt werden.