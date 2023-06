Offene Immobilienfonds Wird die Zinswende zur Falle für kleine Immobilien-Portfolios?

Während der Abwicklung kassierten sie weiterhin ihre Verwaltungsgebühren und stellten auch für die Verkäufe mitunter noch durch den Verkaufsprospekt gedeckte Extrakosten in Rechnung. Die in den Fonds gefangenen Anleger konnten nur tatenlos zusehen oder über die Börse mit hohen Kursabschlägen verkaufen.



Der Gesetzgeber führte schließlich neue Regeln ein, die den schnellen Abzug von Anlegergeldern aus den Fonds verhindern sollen. Wer einen offenen Immobilienfonds kauft, muss ihn nun mindestens zwei Jahre im Depot behalten und kann erst dann kündigen. Sein Geld bekommt er unter Umständen erst zwölf Monate später. Im Notfall haben Fondsmanager so genug Zeit, um Immobilien zu versilbern und mit dem Geld Anleger auszuzahlen. Zudem dürfen Fonds maximal 30 Prozent ihres Immobilienvermögens als Kredit aufnehmen. Und: Zwei Sachverständige müssen die Immobilien jedes Quartal bewerten.