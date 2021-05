Pandemie: Alstria: Corona-Einfluss auf Büroimmobilien wird überschätzt

Der Immobilienkonzern Alstria Office Reit hält die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf Büroimmobilien für überschätzt. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center sei mancher von einem tiefgreifenden Wandel in der Bürokultur ausgegangen, sagte Alstria-Finanzvorstand Alexander Dexne am Dienstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen. In der Branche habe man damals geglaubt, dass „die Leute nie wieder in einen Wolkenkratzer in Manhattan zurückkehrten“.