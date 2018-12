Pfusch am Bau Der Immobilienboom treibt die Schadensquote

Tatsächlich gibt es am Immobilienmarkt wie auch in der Gesamtwirtschaft Zyklen – etwa beim Wohnungsbau. So wurden im Wiedervereinigungsboom in den Neunzigern mehr als 600.000 Wohnungen in einem Jahr errichtet. Danach nahmen die Zahlen wieder ab, die Baubranche strich mangels Aufträgen über eine Million Jobs, so die Landesbank Helaba. Kurz nach Beginn der Finanzkrise wurden 2009 nur rund 160.000 Wohnungen gebaut, weniger als halb so viele 2017.