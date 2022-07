Platzt jetzt die Blase? Endspiel am Immobilienmarkt

Antwort: So leicht ist es nicht, wie Reiner Braun in dieser Folge des WiWo Coachs beschrieben hat. Ein Argument, das dagegen spricht: In Deutschland haben Immobilienkredite in aller Regel einen festen Zins. Wer also bereits eine laufende Finanzierung hat, der muss jetzt nicht mehr bezahlen als vorher. Die steigenden Zinsen treffen nur all jene, die einen neuen Kredit aufnehmen wollen. Insofern wird es jetzt nicht massenhaft zu Notverkäufen kommen. Käufer, deren Kredit zeitnah ausläuft und die eine Anschlussfinanzierung brauchen, werden ihre bisherigen Kredite in der Regel vor zehn Jahren oder sogar noch früher abgeschlossen haben. Die damaligen Zinsen waren höher als jetzt, trotz des jüngsten Zinsanstiegs. Auch solche Eigentümer müssen also nicht mit einem plötzlichen Zinssprung und finanziellen Problemen rechnen.