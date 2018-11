Plus von 2,3 Prozent Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist in den ersten drei Quartalen gestiegen. Bis Ende September lag sie bei 262.800 – ein Plus von 6000 oder 2,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. 2017 waren die Zusagen um mehr als sieben Prozent gefallen, nachdem sie von 2008 bis 2016 kontinuierlich zugelegt hatten. Gezählt werden sowohl Genehmigungen für neue Wohnungen als auch für den Umbau bestehender Gebäude.