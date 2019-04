Porr-CEO Karl-Heinz Strauss „Und dann beginnt das Gejammer über die angeblich zu hohen Preise“

Die Bauprojekte in Katar sind ja nicht ganz unumstritten. Die Arbeitsbedingungen für die Bauarbeiter, die in Katar die Infrastruktur für die Fußball-WM 2022 bauen, sind medial stark in die Kritik geraten. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?

Wir sind seit 2010 in Katar und haben etwa gerade das Fußballstadion in Al-Wakrah fertiggebaut, eines der größten Stadien des Turniers mit wirklich beeindruckender Form, auf das wir auch sehr stolz sind. Und jetzt lassen Sie mich etwas zu dieser sogenannten Kritik an den Bauprojekten in Katar sagen. Diese Kritik ist vollkommen – und zwar wirklich vollkommen – an den Haaren herbeigezogen. Bei sämtlichen öffentlichen Bauprojekten, egal ob für den U-Bahn-Bau oder die Errichtung von Fußballstadien, gelten strengere Bestimmungen als hier in Europa.