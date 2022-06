Postbank Immobilienatlas Welche günstigen Immobilien sich wirklich lohnen

Und es geht noch deutlich höher, wie die Auswertung zeigt. So liegt der Vervielfältiger in Hamburg etwa bei 43,2. Auch in München, Berlin und Potsdam übersteigt er die 40er-Grenze. Noch teurer wird es in den bayerischen Landkreisen Miesbach und Garmisch-Partenkirchen mit 51,7 beziehungsweise 45,1 Nettojahresmieten.