Postbank Wohnatlas 2021 Wo sich Pendeln wirklich lohnt

So ist es beispielsweise für Pendler, die von Ahrensburg nach Hamburg mit dem ÖPNV fahren, 42 Jahre lang günstiger dort zu wohnen als in Hamburg selbst. Für Pendler von Pinneberg nach Hamburg sind es 45,3 Jahre mit dem ÖPNV und 21,9 Jahre mit dem Auto.



Vor allem das Umland rund um Frankfurt am Main bietet sich der Untersuchung zufolge für Pendler an. Allein in neun Städten können Pendler mit dem ÖPNV zwischen 41,2 Jahre (Eschborn) und 75,7 Jahren (Langen, Hessen) günstiger leben als in Frankfurt. Aber auch mit dem Auto kann im Speckgürtel von Frankfurt gepunktet werden, beispielsweise in Neu-Isenburg (50 Jahre) oder in Dreieich (40,4 Jahre).