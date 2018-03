Für den Kunden werden beim Wechsel der Bank Kosten für den Notar fällig, weil die ins Grundbuch eingetragene Sicherung des Kredits geändert werden muss. Das kostet in der Regel einige hundert Euro, fällt also im Vergleich zur möglichen Zinsersparnis meist nicht so stark ins Gewicht. Auf den Internetseiten von FMH findet sich ein Gebührenrechner für die Notar- und Grundbuchkosten.