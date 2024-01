Ranking Immobilienfinanzierung Das sind die besten Bauspartarife

Ein weiterer Pluspunkt neben dem möglichen Zinsvorteil ist die Flexibilität sowohl in der Spar- als auch in der Darlehensphase. „Kunden haben hier viel mehr Freiheiten als bei einer ‚normalen‘ Baufinanzierung, indem sie beispielsweise Sondertilgungen in jeder Höhe kostenfrei leisten können“, sagt Sophia Hübner, Spezialistin für Bausparen bei Dr. Klein in Lübeck. Die Flexibilität betrifft aber eben auch den Verwendungszweck des Darlehens: „Es ist an keine bestimmte Immobilie gebunden, und auch wenn ursprünglich eine Anschlussfinanzierung damit vorgesehen war, lässt es sich ohne Umstände für eine Modernisierung nutzen“, so Hübner. „Der Bausparvertrag eignet sich im Grunde für alles, was an einem Haus oder einer Eigentumswohnung angegangen werden muss und für alle künftigen Projekte am Objekt, bei denen es wirklich ins Geld gehen kann.“