Ranking Wohnfinanzierung Die besten Kombi-Angebote aus Kredit und Bausparvertrag

Beim Verständnis der Rankingdaten hilft folgendes Beispiel: Zu Beginn der Laufzeit von hier 20 Jahren erhält der Kunde ein Hypothekendarlehen von der Bank in Höhe von 300.000 Euro, um mit dem Geld sein Eigenheim zu bauen oder zu kaufen.

Während der ersten Hälfte der Laufzeit zahlt der Kunde zum Beispiel beim Angebot des Vermittlers Dr. Klein monatlich 292,50 an Zinsen auf das Darlehen an die Bank und spart gleichzeitig bei der Bausparkasse 1227,50 Euro je Monat in einem Bausparvertrag an.