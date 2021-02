Raus aus den teuren Metropolen Wo Familien im Umland günstig wohnen

Wenn Familien raus in den Speckgürtel ziehen, bleibt der Arbeitsplatz meist in der Stadt. Das heißt, berufstätige Eltern müssen pendeln. Je besser die Verkehrsanbindung ist, desto weniger Zeit verlieren sie auf dem Weg zur Arbeit. Wer pendelt, will laut einer Umfrage des Statistischen Bundesamts nicht mehr als eine Stunde pro Richtung unterwegs sein. In der Praxis legen 81 Prozent der deutschen Pendler weniger als 25 Kilometer für den einfachen Weg zur Arbeit zurück.