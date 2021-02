Raus aus den teuren Metropolen Wo Familien im Umland günstig wohnen

Die Unterschiede bei den Kaufpreisen für Einfamilienhäuser im Umland und der Kernstadt sind teilweise sehr groß. In Berlin beispielsweise kostet der Quadratmeter inzwischen rund 4600 Euro. Im benachbarten Landkreis Oder-Spree nur 2600 Euro. Ähnlich sieht es in Frankfurt aus. Dort kostet der Quadratmeter für Einfamilienhäuser 5280 Euro. Im Wetteraukreis dagegen sind es nur 2545 Euro, also weniger als die Hälfte.



Wie teuer ein Wohnort für Familien ist, lässt sich jedoch nicht allein am Kaufpreis oder der Miete ablesen. Es kommt viel mehr auf das Verhältnis zum verfügbaren Einkommen an. Verfügbar meint das Einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben plus staatliche Transfers. Nur dieses Geld steht den Familien für Wohnen, Konsum und Ersparnisse zur Verfügung.