Raus aus der Immobilienkrise „Man hat sich zu sehr auf den Neubau konzentriert“

Nämlich?

Uns fehlen die Daten. Wir wissen schlicht nicht, bei welchen Häuser ein solcher Umbau zulässig wäre. Zwar erheben Kommunen, Landratsämter und andere Behörden viele Informationen – die Daten sind aber nicht digitalisiert und werden erst recht nicht gebündelt. Um zu wissen, wie groß das Potenzial wirklich ist, müsste man diese Information mit digitalen Gebäudemodellen verknüpfen. Aus den Informationen ließen sich standardisierte Lösungen entwickeln. Das macht es für Planer und Bauunternehmer in der Praxis unmöglich, solche Projekte in großer Menge zu realisieren. Das ist einer der Hauptgründe, warum in den letzten Jahren in Deutschland so wenig passiert ist.