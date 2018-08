Regulierung am Wohnungsmarkt Statt Baukindergeld und Co.: Was die Mieten senken könnte

Auf der anderen Seite gibt es einige internationale Beispiele dafür, wie spekulative Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zurückgedrängt werden können. Florian Hackelberg, Professor für Immobilienwirtschaft an der HAWK in Holzminden und Dirk Hennig, Partner bei PwC und Real-Estate-Experte, haben kürzlich eine Studie zur Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes für Investoren verfasst und kennen etliche internationale Beispiele für Investorenbeschränkungen. In Australiens Metropolen Sydney und Melbourne oder auch im kanadischen Vancouver oder Neuseelands Großstadt Auckland gebe es unter anderem höhere Steuern auf Immobilienkäufe von Investoren, sie müssen mehr Eigenkapital beim Immobilienkauf nachweisen oder es gelte eine mehrjährige Haltefrist für Investoren. Wer früher verkauft, muss dann hohe Steuern auf die Wertsteigerung zahlen. Lassen Investoren etwa Wohngebäude leer stehen, weil sie nur an einem Weiterverkauf zu gestiegenen Preisen interessiert sind, müssen sie ein Strafgeld zahlen. Ähnlich verfährt die Schweiz mit Ferienhäusern, die zu selten genutzt werden.