Regulierung des Wohnungsmarktes Ampel-Pläne setzen Vermieter unter Druck

Vorkaufsrecht: Nachspiel droht



Das Bundesverwaltungsgericht hat kürzlich das Vorkaufsrecht der Berliner Bezirke bei Mietshäusern gestoppt (4 C 1.20). Es gilt in Stadtvierteln mit sozialer Erhaltungssatzung. Es sei nicht zulässig, dieses Vorkaufsrecht auszuüben, wenn es beim Verkauf einer Immobilie lediglich den abstrakten Verdacht gebe, Mieter könnten künftig verdrängt werden, so das Gericht. Die Gemeinde müsse viel mehr schon beim Verkauf einen konkreten Verstoß gegen die eigene Satzung nachweisen. Faktisch ist das Vorkaufsrecht weitgehend ausgeschlossen. Damit will sich die Ampel-Koalition nicht abfinden. So überlegt die neue Bundesregierung, ein Bundesgesetz einzuführen, das das Vorkaufsrecht wieder etabliert. Hauseigentümer, die das Gerichtsurteil begrüßt hatten, müssen nun erneut einen Staatseingriff befürchten.



