Ressourcenknappheit Experten: Bausektor muss sich fundamental verändern

Kritik an den generellen Empfehlungen kam von der Union. „Die Vorschläge werden das Bauen weiter blockieren”, sagte der stellvertretende Unions-Fraktionschef, Ulrich Lange (CSU), der „Augsburger Allgemeinen”. Klimaschutz funktioniere nur, wenn er auch bezahlbar sei. „Der Wohnungsmarkt ist schon am Boden, die Ziele der Ampel für den Wohnungsbau werden krachend verfehlt und es gibt auch keinerlei Aussicht auf Besserung”, sagte Lange.



Die Ampel hatte den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr als Ziel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Ende Januar musste Bauministerin Geywitz einräumen, dieses Bauziel auch in diesem Jahr zu verfehlen.