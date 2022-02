Rückzieher des Wirtschaftsministeriums Ab sofort sind wieder KfW-Förderanträge für Sanierungen möglich

Ein bestehendes Ein- oder Zweifamilienhaus auf das Niveau eines Effizienzhaus 115 zu bringen, kostet laut Studie zwischen 660 und 1070 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Ein Effizienzhaus 40 sei noch einmal mindestens 50 Prozent teurer, in der Spitze knapp 1600 Euro pro Quadratmeter.



Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigte sich skeptisch. Energiepolitisch stoße diese Argumentation an eine Grenze. „Weil wir so einen Hunger nach Energie haben und einen Bedarf an erneuerbaren Energien - die ganze Industrie will Wasserstoff haben, die ganzen Autos sollen elektrisch fahren - dass wir die Anzahl von Windkraftanlagen und Photovoltaik ja irgendwie in den Griff bekommen müssen.“ Daher ergebe es Sinn, möglichst wenig Energie zu verbrauchen.



Mehr zum Thema:

- Das Chaos um die KfW-Förderung hat viele verunsichert. Im Interview erklärt WiWo-Coach Thomas Hermes, welche Sanierung sich wirklich lohnt und wann Wärmepumpen keine gute Idee sind.



- Viele Eigentümer überlegen daher, ob sie ihr Haus energetisch sanieren. Aber ohne KfW-Förderung? Das geht. In sechs Schritten zur energetischen Sanierung. Ein unideologischer Leitfaden.



- Was Hauseigentümer, die sanieren, über Fördermittel, Steuervorteile und Vorschriften wissen sollten