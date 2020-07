Schönheitsreparaturen bei Mietwohnungen Vermieter und Mieter sollen sich Kosten künftig teilen

In zwei BGH-Fällen geht es um Berliner Mietwohnungen, die die Mieter unrenoviert übernommen hatten. Die Klauseln in den Mietverträgen zu den regelmäßig fälligen Schönheitsreparaturen waren unwirksam. Strittig ist, wer für die Renovierung der Wohnungen aufkommt. Die beiden Urteile verkündet der BGH erst am 8. Juli (VIII ZR 163/18, VIII ZR 270/18). Aus der Verhandlung heute ist aber schon rausgedrungen, dass der BGH an einer Kompromisslösung arbeitet. Vermieter und Mieter sollen sich die Kosten für Schönheitsreparaturen teilen. Der BGH begründet die ungewöhnliche Lösung wie folgt: Über einen langen Zeitraum könne sich der Zustand einer unrenovierten Wohnung gravierend verschlechtern. In einem der beiden Fälle lagen zwischen Einzug und Streit um die Renovierung mehr als 20 Jahre. Den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, also unrenoviert, sei unpraktikabel. Der Vermieter sei zwar weiterhin zum Renovieren verpflichtet. Mieter und Vermieter müssten jedoch beide zahlen. Dies gelte, wenn sich der Zustand der Wohnung erheblich verschlechtert habe.