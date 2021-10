Schuldenabbau: Adler Group will sich von weiterem Immobilien-Paket trennen

Der Immobilien-Investor Adler Group will sich zum Abbau seiner Schulden von einem weiteren Immobilien-Paket trennen. Adler habe mit einem Investmentfonds eine Absichtserklärung über wesentliche Eckpunkte eines Verkaufs von knapp 15.000 vor allem in Ostdeutschland gelegenen Wohnungen unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.