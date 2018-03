Schuldenabbau: Forscher empfehlen Städten, ihre Wohnungen zu verkaufen – und rufen Empörung hervor

Der Zeitgeist hat sich längst in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Am deutlichsten ist dies in Dresden zu sehen. Im März 2006 verkaufte die Stadt ihre Wohnungsgesellschaft Woba Dresden mit 48.000 Wohnungen an den Finanzinvestor Fortress. Heute gehören die Wohnungen der Vonovia. Dresden wurde durch den Verkauf zwar zur ersten schuldenfreien Großstadt, trauerte aber schon wenig später dem verlorenen Einfluss auf dem örtlichen Wohnungsmarkt nach. Und dies so sehr, dass sie im September 2017 wieder eine neue städtische Wohnungsgesellschaft gründete.