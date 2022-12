Serie: Umbruch am Immobilienmarkt Der Masterplan für den Wohnungsmarkt

Um der Krise zu begegnen, sollte der Wohnungsbau in Deutschland Chefsache werden. Bundesbauministerin Klara Geywitz – die sich übrigens sehr für unsere Branche engagiert und einen guten Job macht, aber von einigen ihrer Ressort-Kollegen systematisch ausgebremst wird – benötigt eine klares und mutiges Commitment des Kanzlers, das Wohnungsbauziel zu priorisieren. Die Förderung von Neubau und Bestandssanierung müssen schlüssig und in Gänze geplant werden. Nur so kann auch die immer größere Wirtschaftlichkeitslücke geschlossen werden. Auf gut Deutsch: Wenn bauen oder sanieren sich für Investoren nicht rechnet, dann werden sie es nicht machen. Es braucht ein verbindliches und rundes Förderkonzept, auf das sich alle Akteure verlassen können. In Zahlen ausgedrückt: Benötigt wird eine Neubauförderung mit einem Volumen von zehn Milliarden Euro jährlich.