Serie: Umbruch am Immobilienmarkt Womit Immobilienprofis im neuen Jahr rechnen

In diese Richtung argumentiert auch Reiner Braun, Geschäftsführer des Berliner Datendienstleisters empirica regio. So verstelle die derzeitige „multiple Problemlage“ den Blick auf das Wesentliche – die Knappheit am Markt. Und die werde sich noch verschärfen, weil kostendeckende Neubaumieten jetzt eher jenseits von 20 Euro pro Quadratmeter liegen müssten. Das aber, so Braun, sei selbst für die obere Mittelschicht unbezahlbar.