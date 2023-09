Serielles Bauen Der Bau-Booster: Wie das Lego-Prinzip die Wohnungsnot lindern könnte

An seinem Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, ist Deutschland schon in der Ära billigen Geldes und günstiger Rohstoffe gescheitert. Nun hat sich beides immens verteuert, was wiederum zahlreiche Bauträger in Bedrängnis bringt – und die Lage am Wohnungsmarkt abermals verschlechtert.