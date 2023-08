Solaranlage Balkonkraftwerke werden zum Zankapfel zwischen Mietern und Vermietern

Solche Konflikte sollen nach dem Willen der Bundesregierung jedoch die Ausbauziele nicht gefährden. So hat sie in ihrer Solarstrategie formuliert, wie Mieter und Vermieter künftig mit Balkonkraftwerken umgehen sollen. So ist geplant, diese Solaranlagen als „privilegierte bauliche Maßnahmen“ einzustufen. Danach haben Mieter künftig einen Anspruch auf Zustimmung des Vermieters zur Installation eines Balkonkraftwerks auf eigene Kosten.



Das heißt allerdings nicht, dass der Vermieter in jedem Fall zustimmen muss. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) soll laut Gesetzentwurf ein Passus aufgenommen werden, der den Anspruch der Mieter auf Balkonkraftwerke einschränkt. In dem Papier aus dem Bundesjustizministerium steht: „Der Anspruch besteht nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter Würdigung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann.“