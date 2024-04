Solarpaket I Das ändert sich jetzt für Vermieter und Mieter bei Solaranlagen

Einfacher wird es auch für die beliebten Balkonkraftwerke. Diese Geräte lassen sich an Balkonen befestigen und mit einem Stecker an das Stromnetz des Hauses anschließen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres meldeten private Betreiber 50.000 neue Anlagen bei der Bundesnetzagentur an. Bisher gibt es in Deutschland rund 400.000 angemeldete Balkonkraftwerke.