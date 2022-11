SPD-Vorhaben Deckelungsplan für Indexmieten erhöht den Druck auf Vermieter

Die Vermieter-Lobby ist von der Initiative aus Hamburg zur Deckelung der Indexmieten wenig begeistert. Auf Anfrage der WirtschaftsWoche kritisiert der Verband der Wohnungswirtschaft GDW die fehlende Konstanz in der Politik. Vor der Bundestagswahl sei in Berlin noch darüber diskutiert worden, Mieterhöhungen bis zur Inflation anzupassen. Aktuell gehe die Debatte wieder in eine andere Richtung. Dies zeige, dass kurzfristige Eingriffe in das Mietrecht nicht helfen. Das Mietrecht müsse generelle Regelungen für unterschiedliche Situationen und Märkte schaffen, so der GDW.