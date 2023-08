SPD-Vorstoß Ein Mietenstopp würde zum Bumerang – und die Mieter treffen

Fürs Ego der SPD als angebliche Volkspartei muss es eine Katastrophe sein, in Wahlumfragen hinter der rechtsradikalen AfD zu liegen. Die Lösung für dieses Schlamassel sehen die Genossen nun in einer Portion gehörigem Populismus: Mit einem Mietenstopp für drei Jahre fordern die Sozialdemokraten eine „Atempause für Mieter“, wie es die Vizechefin der SPD-Fraktion, Verena Hubertz, in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ formulierte. Ihre Fraktion will, dass Bestandsmieten in angespannten Wohnungsmärkten innerhalb von drei Jahren maximal um sechs Prozent und maximal aufs Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden können.