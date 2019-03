SPD zur Grundsteuerreform „Grundsteuer soll künftig allein vom Eigentümer getragen werden“

Der Immobilienverband IVD kritisierte, die SPD benutze die Grundsteuerreform, um sich als Partei des sozialen Ausgleichs zu profilieren. „Die Grundsteuer ist nach dem Äquivalenzprinzip gedacht als Entgelt für die Nutzung der gemeindlichen Infrastruktur. Es ist daher nur recht und billig, wenn die Bewohner von Miethäusern, also die Mieter, daran beteiligt werden“, erklärte Präsident Jürgen Michael Schick.



Wenn die Grundsteuer nicht mehr auf die Miete umgelegt werden dürfe, könnte dies zu höheren Hebesätzen und Steuern führen, warnte Schick. „Kein Gemeindepolitiker möchte Mieter stärkeren Belastungen aussetzen. Wenn aber die Steuererhöhungen nur noch Eigentümer treffen würden, würden alle Hemmungen fahren gelassen.“ In der Folge könnten die Eigentümer dann weniger in ihre Häuser investieren.