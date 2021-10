Stadt versus Speckgürtel Berlin, München, Hamburg: So hart wird um bezahlbare Immobilien gekämpft

Etwas teurer ist der Quadratmeterpreis in der Bundeshauptstadt Berlin. Auch hier sparen Hauskäufer im Speckgürtel viel Geld – im Schnitt sind es 26 Prozent, wenn sie eine Immobilie außerhalb kaufen. Das Problem der Hauptstadt, so McMakler-Chef Jahn, sei aber im Speckgürtel überhaupt etwas zu finden: „Andernorts können Käufer bei hoher Konkurrenz in der Stadt auf den Immobilienmarkt im Speckgürtel ausweichen, nicht so in Berlin.“ In der gesamten Metropolregion Berlin-Brandenburg stünde der Immobilienmarkt unter Druck. Sowohl in der Stadt als auch im Umland gibt es mit 64 beziehungsweise 65 Bewerbern pro Immobilie eine große Konkurrenz. Entsprechend schwer fällt die Suche nach dem passenden Objekt.